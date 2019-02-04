اونلاين | beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة Liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة Liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة Liverpool

اليوم انتم على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتح استاد لندن الأولمبي أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ووست هام في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين 4 فبراير 2019، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام في بث حي وسريع بدون تقطيع.

MO Salah مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

ليفربول الذي رفض فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مانشستر سيتي الذي تعثر أمام نيوكاسل، بتعادله مع فريق ليستر سيتي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا التعادل رفع رفاق محمد صلاح رصيدهم للنقطة 61 في صدارة جدول الترتيب برصيد 57 وبفارق نقطتين فقط عن السيتيزن الذي فاز على أرسنال 3-1 بالأمس، فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة Liverpool لايف يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول اليوم، ويقدم وست هام موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام وولفرهامبتون وخسروا هذا اللقاء بثلاثية في مرماهم، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في أربع وخسر 11 مباراة، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر.

MO Salah مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

وسيكون الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع لقاء جديد، ويقدم الفرعون المصري مباريات مميزة في الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يخوض فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من، أليسون في حراسة المرمى، وفي الدفاع آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك ، فابينيو ، جيمس ميلنر، وفي الوسط جورجينيو فينالدوم ، جوردان هندرسون،ساديو ماني روبيرتو فيرمينو ، شيردان شاكيري ، محمد صلاح، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام.

MO Salah مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

وتنقل مباراة ليفربول ضد وست هام في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي في بث سريع.