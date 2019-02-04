شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يواصل استعداداته لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره إنبي في اللقاء المقرر إقامته غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. و يعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فيديو للفريق يستعرض خلالها التعليمات الأخيرة للاعبي الفريق ،و مراجعة خطة المباراة وتحفيظ اللاعبين كافة المهام والواجبات الدفاعية والهجومية المطلوبة منهم. ويدخل الأهلي في معسكر مغلق عقب مران اليوم وإعلان المدير الفني لقائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة إنبي .

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