شكرا لقرائتكم خبر عن نادي التعاون يغذي صفوفه بمهاجم جديد والان مع التفاصيل

نجح نادي التعاون السعودي في ضم المهاجم السعودي منصور المولد لاعب النادي الأهلي رسميا لمدة موسمين خلال الإنتقالات الشتوية الجارية .ويمكن للنادي التجديد للاعب صاحب الـ22 عام موسمين إضافيين إذا كانت لديه الرغبة في ذلك .

وحدث التوقيع في حضور علي الشايعي نائب رئيس نادي التعاون ,وصالح اليامي وكيل أعمال اللاعب.

ويسعى نادي التعاون إلى تقوية صفوفة للمنافسة بقوة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة .