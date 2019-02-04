شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: احتفال ضخم بمرور عام على إنشاء بيراميدز (صورة) والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ، عن إقامة احتفالية ضخمة في شهر يوليو المقبل بالساحل الشمالي، بمناسبة مرور عام على إنشاء نادي بيراميدز. وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"سيقام احتفال كبير بمناسبة مرور سنة على انشاء نادي بيراميدز ... سيكون في الساحل الشمالي ان شاء الله في يوليو". ويستضيف الداخلية نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

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