شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج وبن عطية مفاجأت الانتقالات الشتوية التي لم ينتظرها الجماهير والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت فترة الأنتقالات الشتوية يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي وأبرمت الكثير من الأندية في العالم الصفقات التي تضمن لها المنافسة على الألقاب الممكنة كما أن بعض الصفقات جاءت من أجل إنقاذ الفرق من الهبوط والبقاء في الدوريات الممتازة.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز الصفقات التي جاءت مفاجأة للجماهير ولم ينتظرها أحد في الميركاتو الشتوي

كيفين برنس بواتينج

مفاجأة الأنتقالات الشتوية الأولى تمثلت في تعاقد مع برشلونة مع الغاني كيفين برنس بواتينج قادماً من ساسولو الأيطالي ليجد نفسه مزاملاً للأرجنتيني ليونيل ميسي ولعل السبب الأكبر في وجود صدمه لدى جماهير البلوجرانا أن اللاعب كبير السن ويبلغ من العمر 31 عاماً كما أن أسلوب لعبه لا يلائم فريق فالفيردي.

مهدي بن عطية

أصدرت بعض المصادر الصحفية المقربة من فريق نادي يوفنتوس تقاريرها التي أكدت إنتقال بن عطية لمانشستر يونايتد ورغبة سولسكاير في التوقيع مع اللاعب لسد الفراغ الدفاع لكن بن عطيه وجه صدمة كبيرة لعشاقه وقرر الإنتقال إلى الدحيل القطري بسبب المقابل الماضي الكبير الذي وصل إلى 8 مليون يورو.

مارتن كاسيريس

الجندي المجهول الذي كلما طلبته إدارة السيدة العجوز وجدته تحت الطلب فبعد رحيل بن عطية قرر اليجري التعاقد مع كاسيرس على سبيل الإعارة قادماً من لاتسيو وذلك تجنباً لحدوث إصابات أو إيقافات في الخط الخلفي وهو الذي مثل اليوفي في مناسبتين من قبل موسم 2009 – 2010 وأربعة أعوام من 2012 حتى 2016.



لياندرو باريديس

بعد تمرد أدريان رابيو على التمديد مع فريقه الأمر الذي جعل إدارة البي إس جي تجمد اللاعب وتعاقدت مع باريديس جوهرة زينيت سان بطرسبرج الروسي لتدعيم خط الوسط على الرغم من أن اللاعب كان على رادار أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وريال مدريد لكنه فضل الإنضمام لكتيبة توماس توخيل.

ميتشي باتشواي

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس من الحصول على توقيع البلجيكي ميشي باتشواي وذلك بعد أن فك فالنسيا إرتباطه مع اللاعب وعودته لتشيلسي حيث رغب ساري في إعارته لموناكو أو إيفرتون لكن اللاعب باغت الجميع وقرر الأنضمام لكتيبة روي هودجسون.

وتمكن باتشواي مع فالنسيا في إحراز هدف واحد فقط خلال خمسة عشر مباراة لعبها في صفوف الخفافيش خلال النصف الأول من الموسم الجاري

