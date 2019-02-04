«بيراميدز الصقر» يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

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يسعى أحمد حسن لتحقيق النقاط الثلاث حتى يستمر فى الصراع على القمة قبل أن يسلم المهمة لدياز، بينما طالب علاء عبد العال لاعبيه بالتركيز للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة

يحتضن استاد كلية الشرطة، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الداخلية أمام نظيره بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي التونسي صاحب الـ41 عامًا، يوسف السرايري كحكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي أنور هميلة وفوزي الجريدي، بينما سيكون أسامة بن إسحاق حكما رابعًا.

آخر ظهور لنادي الداخلية في الدوري، كان أمام الإنتاج الحربي، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العشرين، وأحرز هدفي الداخلية إسلام جابر ووهاب أنان (هدف في مرماه)، بينما أحرز هدفي الإنتاج معاذ الحناوي وموسى دياوارا، كما فرض التعادل كلمته في آخر ظهور لنادي بيراميدز بالدوري،

آخر ظهور لنادي الداخلية في الدوري، كان أمام الإنتاج الحربي، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة العشرين، وأحرز هدفي الداخلية إسلام جابر ووهاب أنان (هدف في مرماه)، بينما أحرز هدفي الإنتاج معاذ الحناوي وموسى دياوارا، كما فرض التعادل كلمته في آخر ظهور لنادي بيراميدز بالدوري، أمام الزمالك، بنتيجة (3-3). وشهد لقاء الدور الأول بين بيراميدز والداخلية، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة على الدفاع الجوي، فوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل ثلاثية بيراميدز حينها ماركوس دا سيلفا كينو وعلي جبر ومحمد مجدي أفشة، بينما أحرز هدف الداخلية إسلام جابر، علمًا بأن الأرجنتيني ريكاردو لافولبي كان يقود بيراميدز حينها. ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني المؤقت أحمد حسن، المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 39 نقطة (جمعها من 20 مباراة فاز 10 وتعادل 9 وخسر 1، وسجل الفريق 37 هدفًا بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا)، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، وبفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث. في المقابل يحتل الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، برصيد 21 نقطة (جمعها من 20 مباراة فاز 4 وتعادل 9 وخسر 7، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا)، بفارق نقطة عن الجونة صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الحادي عشر. الداخلية يرفض رصد مكافآت إضافية

ورفض الداخلية، بقيادة علاء عبد العال، رصد مكافآت إضافية للاعبين، في حالة الفوز بالمباراة، وقال اللواء عثمان دسوقي، المشرف على الكرة بفريق الداخلية: "سنتعامل مع اللقاء حسب اللائحة، ولن نرصد أي مكافآت، خاصة أنها ستكون مباراة مثل أي مواجهة أخرى يخوضها الفريق بالدوري الممتاز". وأضاف المشرف على الكرة بالداخلية: "بيراميدز يمتلك قائمة من النجوم والأسماء البارزة، ولكن سنسعى للظهور بمستوى فني مميز، ومحاولة الخروج بنتيجة جيدة خلال المباراة".

عودة بعد غياب 1155 يوما

وستمثل عودة أحمد حسن للتدريب، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الأبرز في المواجهة، ويتولى الصقر، المسئولية مؤقتا، قبل أن يتولى الأرجنتيني رامون دياز، زمام القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن أعلن تركي آل الشيخ، مالك النادي عقب التعادل أمام الزمالك، إقالة حسام حسن.. وبذلك سيعود الصقر بعد غياب استمر 1155 يوما، كمدير فني مرة أخرى. وكان فريق بتروجت المحطة التدريبية الوحيدة في مشوار أحمد حسن، والتي قاد خلالها الفريق في 9 مباريات، منها مبارتان في كأس مصر بموسم 2014- 2015، أمام مصر المقاصة، وفاز 1-0، والخسارة من الأهلي 3-1، في نصف النهائي. وفي موسم 2015-2016، في الدوري، لعب 7 مباريات، فاز في لقاء وحيد، وخسر 4 مرات، وتعادل مرتين، والبداية كانت أمام المصري، وخسر 1-3، قبل أن يلتقي مع سموحة بالإسكندرية، ويحقق فوزه الوحيد في الدوري خلال توليه المسئولية، بثلاثية نظيفة. أما مباراته الثالثة فكانت أمام الأهلي في الدوري، وخسر بهدف نظيف، بينما اللقاء الرابع كان أمام وادي دجلة في الجولة الرابعة، وخسر بثلاثية نظيفة، بينما واجه أسوان في الجولة الخامسة، وتعادل بهدف لمثله، ثم التقى مع الإنتاج الحربي في الجولة السادسة، وتعادل سلبيا، أما آخر مبارياته التدريبية، فكانت أمام المقاولون العرب في الجولة السابعة، وخسر بهدفين نظيفين، وأقيمت المباراة بملعب السويس الجديد، يوم 6 ديسمبر 2015.

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