صدام ناري بين «مصري جلال» و«اتحاد طولان» في الدوري

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يسعى حلمى طولان لخطف النقاط الثلاث للتخلص من صراع الهبوط الذى يحاصر زعيم الثغر، فيما يأمل إيهاب جلال فى مواصلة الزحف نحو المربع الذهبى عن طريق مواصلة الانتصارات

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي صاحب الـ41 عامًا محمد الحنفي كحكم ساحة، فيما سيعاونه الثنائي مصطفى عطية ورجب محمد، بينما سيكون هشام توفيق حكما رابعًا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

آخر ظهور لنادي الاتحاد السكندري في الدوري كان أمام الإسماعيلي، وخسر زعيم الثغر بهدفين مقابل لا شيء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة العشرين، وأحرز هدفي الدراويش كريم بامبو ووجيه عبد الحكيم. فيما شهد آخر ظهور للنادي المصري البورسعيدي، الفوز بهدف نظيف، أمام بتروجت، سجله محمد عبد اللطيف جريندو،

آخر ظهور لنادي الاتحاد السكندري في الدوري كان أمام الإسماعيلي، وخسر زعيم الثغر بهدفين مقابل لا شيء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة العشرين، وأحرز هدفي الدراويش كريم بامبو ووجيه عبد الحكيم. فيما شهد آخر ظهور للنادي المصري البورسعيدي، الفوز بهدف نظيف، أمام بتروجت، سجله محمد عبد اللطيف جريندو، والتي أقيمت الأربعاء الماضي، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العشرين. وشهد لقاء الدور الأول بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة على استاد بورسعيد، تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، سجل للفريق البورسعيدي أحمد شكري وعمرو موسى، فيما أحرز هدفي سيد البلد محمد ناجي جدو ورزاق سيسيه، وشهدت المباراة إشهار الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء في وجه إسلام عيسى. ويحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني المخضرم حلمي طولان، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب، برصيد 20 نقطة (جمعها من 20 مباراة فاز 4 وتعادل 8 وخسر 8، وسجل الفريق 21 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا)، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السادس عشر، وبفارق نقطة عن الداخلية وإنبي والنجوم، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الترتيب. في المقابل يحتل نادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 25 نقطة (جمعها من 19 مباراة فاز 5 وتعادل 10 وخسر 4، وسجل الفريق 21 هدفًا بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا)، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب والإنتاج الحربي السادس والسابع على الترتيب. التاريخ يساند طولان أمام المصري



ويخوض حلمي طولان، لقاء المصري البورسعيدي، تحت شعار "أكون أو لا أكون"، في ظل تراجع نتائج الفريق السكندري في المباريات الأخيرة وتقهقره للمركز السابع عشر وقبل الأخير، وتشير الأرقام إلى أن طولان خاض 17 مباراة في مشواره التدريبي أمام المصري البورسعيدي، بداية من موسم 2002-2003. ونجح طولان في تحقيق 5 انتصارات على المصري، بواقع 3 خلال قيادته حرس الحدود وانتصار واحد خلال ولايته في الزمالك، وآخر مع سموحة، بينما حسم التعادل نتيجة 9 مباريات، بالإضافة إلى 3 هزائم، علمًا بأن حلمي طولان كان قد تولى تدريب المصري البورسعيدي في موسم 2007-2008 عقب رحيله عن حرس الحدود. غياب إسلام عيسى



وسيفقد المصري خدمات نجمه إسلام عيسى، أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإصابة التي لحقت به، في التدريب الأخير للفريق، حيث أُصيب إسلام عيسى بشرخ في قدمه اليسري، ومن المنتظر أن يدفع مدرب المصري، إيهاب جلال، باللاعب حسين رجب، الوافد الجديد من الداخلية، في مركز الجناح الأيسر، ليعوض غياب عيسى. واصطحب إيهاب جلال، قائمة تضم 24 لاعبًا، لمواجهة الاتحاد السكندري، وجاءت قائمة المصري على النحو التالي: أحمد مسعود - محمود السيد - محمد شحاتة - كريم العراقي - محمود حمد - مصطفى سلامة - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمد صالح - فريد شوقي - سعيد سنبوري - إيزي إيميكا - عمر كمال عبد الواحد - عبد الله بيكا - إسلام عيسى - أحمد ياسر - محمد جريندو - محمود وادي - حسين رجب - محمد جابر - إيزيكال باسي - أوستين أموتو - إسلام عطية - حسام أشرف.

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