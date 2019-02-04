شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول «صلاح» مع وستهام بالدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة نجم هجومه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره فريق وستهام، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الإثنين، وتنقل قناة «beIN SPORTS HD 2» المباراة على الهواء مباشرة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة ويأمل في حصد نقاط مباراة اليوم لتوسيع الفارق مع وصيفه مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، بينما يأتي وستهام في المركز 12 برصيد 31 نقطة.