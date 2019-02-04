أجويرو يعترف بأن هدفه في أرسنال جاء بيديه

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، نفسه نجماً مطلقاً للقاء، بعدما سجل الأهداف الثلاثة لفريقه، لكنه أثار جدلاً شديداً خلال المباراة وعقب نهايتها بسبب الهدف الثالث له والذي شهد اعتراضاً كبيراً من لاعبي أرسنال على حكم المباراة بسببه، بعدما قالوا أنه سجله بيده من لمسة يد واضحة.

وفاجأ أجويرو، كل المتابعين عقب نهاية المباراة بعدما اعترف أنه سجل الهدف الثالث بيده، لكنه لم يكن يعرف حينها أن الهدف جاء باليد.

وقال أجويرو عقب انتهاء مواجهة ارسنال: "اعتقدت أن الكرة اصطدمت بصدري وتهادت داخل المرمى، ولكن بعد أن رأيتها في التلفاز عقب نهاية المباراة، ظهر لي جلياً بأنه كان هناك لمسة يد".

وأثنت صحيفة "ميرور" عقب المباراة على أجويرو، مشيرة إلى أن مانشستر سيتي سيظل يقاتل للدفاع عن لقبه حتى النهاية ويرفض الاستسلام في صراعه مع ليفربول على قمة جدول الترتيب.

ورفع مانشستر سيتي بعد فوزه اليوم رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول بفارق نقطتين، ويواجه الأخير اليوم الإثنين نظيره ويستهام على أرض ملعب الأخير في ختام الجولة الخامسة والعشرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهاتريك الذي سجله أجويرو حمل الرقم 10 له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات اللاعب يتخلف بفارق ثلاثية واحدة فقط، عن أكثر لاعب سجل "هاتريك" في البريميرليج، وهو أسطورة إنجلترا السابق ألان شيرر.

وفاجأ جوارديولا، فريق أرسنال باللعب بطريقة 3-4-3، فلعب بثلاثة مدافعين فقط، ودفع بتشكيلة هجومية في وسط الملعب بتواجد كيفين دي بروين وجوندجان ودافيد سيلفا، وأمامهم الثلاثي: رحيم ستارلينج وسيرجيو أجويرو وبيرناردو سيلفا.

وجاءت ثلاثية أجويرو خلال المباراة في الدقائق: 1 و44 و61، بينما سجل كوسيليني هدف أرسنال الوحيد في الشوط الأول من المباراة.

فيرناندينيو يقتحم مداخلة أجويرو وبقلل من اعترافه بعدم صحة الهدف

وخلال تصريحاته عقب المباراة، لشبكة "سكاي سبورتس"، وعقب اعترافه أن الهدف الثالث جاء بيده دخل فيرناندينيو الذي كان يقف إلي جوار أجويرو، في الحوار فجأة مؤكداً أن الكرة ليس مهماً أنها اصطدمت بيد أجويرو، ولكن المهم أن الكرة جاءت هدفاً.

ولعب فيرناندينيو صاحب الـ33 عاماً دوراً مهماً خلال المباراة، خاصة من حيث الربط بين الدفاع وخط وسط السيتي، وقال اللاعب حول هدف أجويرو: "لا يهم أن الكرة اصطدمت بذراع أجويرو، لقد كان قرار الحكم، وهو قد قال أنها هدف".