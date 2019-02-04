مدافع اياكس الموهوب ينتظر عرض برشلونة

أشارت الصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" بأن الللاعب الموهوب "دي ليخت" مدافع فريق أياكس الهولندي يرغب حقًا في الانضمام لصفوف برشلونة رغم العروض الاخرى.

ويعد ماتياس دي ليخت ابن 19 عامًا أحد أهداف برشلونة الرئيسية في الصيف المقبل، بعد مستواه المميز مع فريقه الحالي أياكس.

وبعد انضمام فرينكي دي يونج صديق وزميل دي ليخت لفريق برشلونة الإسباني، حان الوقت كي ينتقل المدافع المميز للبرسا، والتواجد برفقة صديقه.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بأن برشلونة يريد حقًا التعاقد مع ماتياس دي ليخت، وستعرض إدارة النادي نفس المبلغ الذي حصل به على دي يونج الذي يقدر بـ 75 مليون يورو زائد 11 مليون آخرين متغيرات على الصفقة.

وأشارت الصحيفة أن هناك أكثر من نادٍ أوروبي كبير يرغب في التعاقد مع ماتياس دي ليخت، لعل أبرزهم يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولكن أكدت الصحيفة الإسبانية بأن بالرغم من العروض المغرية المقدمة من سان جيرمان، ويوفنتوس، إلا أن ماتياس دي ليخت لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى يستمع لعرض برشلونة، ومكانه في مشروع البرسا الرياضي أي بمعنى أصح موقفه من المشاركة كأساسي مع الفريق الكتالوني.

وأختتمت الصحيفة أن ماتياس دي ليخت ينتظر تحرك إدارة برشلونة من أجل التفاوض على ضمه في الصيف، وهو شيء لم يحدث حتى وقتنا هذا، ولكن اللاعب سينتظر لرغبته الشديدة في الانضمام للبرسا، واللعب بجانب دي يونج.