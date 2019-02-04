ليون يلحق الخسارة الأولى لباريس سان جيرمان هذا الموسم

ألحق ليون الخسارة الأولى هذا الموسم بباريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب عندما تغلب عليه 2-1 الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

حيث أوقف ليون سلسلة طويلة من اللاهزيمة لباريس سان جيرمان، إذ ظل لـ22 مباراة دون هزيمة، قبل أن يتكبدها أمام ليون بشكل مفاجئ، إصابة نيمار يبدو أنها أثرت.

وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا في الدقيقة السابعة، لكن ليون رد بهدفين لموسى ديمبيلي «33» وقائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير «49 من ركلة جزاء»، وألحق الخسارة الأولى بفريق العاصمة في الدوري منذ مايو 2018 «أمام رين صفر-2»، والأولى خارج القواعد منذ سقوطه أمام ليون بالذات وبالنتيجة ذاتها في يناير 2018.

وأوقف ليون سلسلة طويلة من اللاهزيمة لباريس سان جيرمان، إذ ظل لـ22 مباراة دون هزيمة، قبل أن يتكبدها أمام ليون.