تفاصيل العثور على حطام طائرة "سالا"

عثر فريق البحث عن حطام الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب نانت الفرنسي السابق والمنتقل إلى صفوف كارديف سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وبحسب البيان الصادر مساء أمس الأحد من قبل فرع التحقيقات البحرية فقد تم العثور على حطام الطائرة في "English Channel".

وكانت بعض التقارير قد أشارت في وقت سابق أنه قد تم العثور على وسائد لمقعدين من حطام طائرة من المرجح أنها تعود إلى سالا والطيار ديفيد أبوتسون، ليتم تجهيز سفينتين لبدء عملية البحث تحت الماء عن الحطام.

وخلال تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC قال ديفيد ميرنز ، الذي قاد عملية بحث تمول من القطاع الخاص عن الطائرة: "كل ما سأقوله هو أن هناك كمية كبيرة من الحطام في قاع البحر".

وأوضح: "لقد عثرنا على حطام الطائرة في قاع البحر على عمق حوالي 63 متر خلال أول ساعتين من البحث".

وأكمل: " الطائرة رصدها السونار قبل إرسال الغواصة بالكاميرا تحت الماء وتم التأكد من أنها الطائرة المفقودة".

وأردف: "لقد رأوا رقم التسجيل وكانت المفاجأة هي أن معظم الطائرة موجودة هناك".

وقال ميرنز إنه كان على اتصال مع عائلة سالا بعد أن تم العثور على حطام الطائرة.