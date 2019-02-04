عبد الحفيظ: لاسارتي يمتلك تلك المرونة وهو قائد وليس فقط مدير فني

صرح مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، أن الفترة الحالية تشهد عودة عدد من اللاعبين لقائمة الفريق، مشيدا بشخصية مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات لراديو "أون سبورت" "نحاول ونسعى من أجل العودة للمكانة الطبيعية للفريق، إن شاء الله الفترة المقبلة تشهد إكتمال الصفوف وزيادة الانسجام".

واستمر "بنهاية الأسبوع يدخل أحمد فتحي ومروان محسن مع الفريق، وبعد العودة من تنزانيا ينتظم معنا وليد أزارو بشكل طبيعي، نجيب أصبح هو الأخر قريب، يتبقى فقط وليد سليمان".

وأكمل "علاقة لاسارتي بجميع اللاعبين رائعة للغاية، هناك فارق بين القيادة والإدارة، ولاسارتي قائد ولديه مرونة في التعامل مع اللاعبين، في بعض الأوقات يكون هناك مرونة، وأوقات أخرى يجب استخدام الصرامة".

واختتم تصريحاته قائلا "لاسارتي يمتلك تلك المرونة وهو قائد وليس فقط مدير فني، علاقتة الشخصية والانسانية مع اللاعبين أكثر من رائعة".