ليفربول يواجه اليوم وست هام يونايتد بالدورى الإنجليزى في العاشرة مساءً

يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ضيفاً على وست هام يونايتد في الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، بملعب “لندن” الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويسعى محمد صلاح لضم وست هام يونايتد إلى قائمة الأندية التي نجح فى هز شباكها ذهاباً وإياباً بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد برايتون.

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون بنتيجة 1 – 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 25 أغسطس الماضي بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة، قبل أن يسجل هدف فوز ليفربول على برايتون بالنتيجة ذاتها في المباراة التي جمعتهما يوم 12 يناير الماضي بملعب “فالمر”، ضمن منافسات الجولة الـ22.

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