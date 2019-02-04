شكرا لقرائتكم المنتخب يراقب كوكا ووردة وشيكابالا قبل معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، هانى رمزى مدرب مساعد المنتخب بالسفر إلى اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين هناك. ويشارك أحمد حسن كوكا مع فريق أولمبياكوس اليونانى وعمرو وردة مع أتروميتوس اليونانى وشيكابالا مع أبولون اليونانى. ويتواجد تيتو مدرب عام المنتخب حاليا فى قطر لمشاهدة بعض اللاعبين، فيما سافر أحمد ناجى للسعودية منذ فترة، كما يتواجد أحد أعضاء الجهاز فى تركيا لمتابعة تريزيجيه وكريم حافظ.

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب يراقب كوكا ووردة وشيكابالا قبل معسكر مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.