شكرا لقرائتكم والد سالا : أعيش حلم سئ من الصعب تصديقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال والد إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسى إنه يعيش حلم سئ للغاية ومن الصعب تصديقه بسبب فقدان طائرة نجلة التى سقطت أعلى "البحر المانش" وتم العثور على بعض من حطامها.

أضاف والد سالا :" الليلة الماضية لم أكن على اتصال مع بقية أفراد العائلة الذين ما زالوا في فندق في نانت واكتشفوا العثور على الطائرة على شاشة التلفزيون و كنت أتواصل معهم كل يوم موضحا إن العائلة في الفندق إلى جانب أصدقاء "ثمانية أو تسعة" ".

كان فريق البحث المكلف بالعثور على طائرة سالا أعلن عن توصله للطائرة دون الإعلان عن تفاصيل أخرى..

نشرت شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، بيانا: "تم العثور على الطائرة التي كانت تحمل إيميليانو سالا ، وقد تم إبلاغ عائلته".

وكان إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسى فى طريقة إلى "ويلز" للإنضمام إلى صفوف كارديف سيتى مستقلاً طائرته الخاصة برفقة إثنين من إصدقائه وخلال رحلته إختفت الطائرة من على أجهز "الرادار" أعلى البحر المانش"..

جدير بالذكر أن مسئولو كارديف سيتي الإنجليزى قد أعلنوا بشكل رسمى منذ أيام عن التعاقد مع الأرجنتينى "سالا" خلال فترة الإنتقالات الشتويه الجارية لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 18 مليون إسترلينى كأغلى صفقه فى تاريخ النادي، قبل أن يختفى اللاعب وطائرته..