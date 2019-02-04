شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يبحث مع سفير مصر فى تنزانيا ترتيبات مباراة "سيمبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، العديد من الاتصالات الهاتفية خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية فى تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا المحدد لها 12 فبراير الجارى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتواصل مرتجى هاتفيًا مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الأهلي وإقامة البعثة وغيرها من الأمور المرتبطة برحلة الفريق المرتقبة.

ومن جهته، كثف سمير عدلى، المدير الإدارى بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، اتصالاته مع السفارة المصرية فى دار السلام العاصمة التنزانية ومسئولى نادى سيمبا؛ لترتيب كافة الأمور الخاصة بالرحلة.

يذكر أن الأهلي فاز على سيمبا أول أمس، السبت، باستاد برج العرب بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرباعة برصيد 7 نقاط.