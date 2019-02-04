فيديوجراف سوبر كورة.. الأهلى بين لعنة الإصابات وسباق العودة للقمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى النادى الأهلى طوال الشهور الماضية من لعنة الإصابات التى ضربت الفريق وتسبب فى ضياع اللقب الأفريقى فى المباراة النهائية أمام الترجى، والخروج المبكر من البطولة العربية، فضلا عن تراجع الأداء والنتائج على المستوى المحلى. ويدخل الأهلى تحدياً كبيراً بين لعنة الإصابات الكبيرة التى ضربت صفوفه وسباق العودة للقمة فى جدول ترتيب الدورى المصرى. لمشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

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