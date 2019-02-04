شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: فكرة إلغاء الدورى مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على رفضه تماماً مناقشة فكرة إلغاء الدورى العام تزامناً مع استضافة مصر أمم أفريقيا 2019. وقال أشرف صبحى، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير"، "أرفض تماماً فكرة إلغاء الدورى العام هذا الموسم بسبب تنظيم بطولة أمم أفريقيا". وأضاف وزير الرياضة، "هناك عقد رعاية لاتحاد الكرة المصرى ولأندية الدورى، وفى حال إلغاء المسابقة سيتطلب من الاتحاد والأندية دفع الشروط الجزائية الموجودة فى عقود الرعاية". وكان أحمد مجاهد المتحدث الرسمى لاتحاد الكرة قد أعلن فى وقت سابق عن بطولة الدورى العام لن يتم إلغاؤها وستستمر رغم كل المعوقات.

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