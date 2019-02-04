شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الدولى للطائرة البارالمبى" يصل القاهرة الخميس المقبل لتدشين الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل بارى كوزنر، رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة لذوى الإعاقة، القاهرة الخميس المقبل للمشاركة فى تدشين وإطلاق الاتحاد المصرى الباراليمبى للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة مباراة السوبر المصرى بين فريقى المستقبل إسكندرية والحرية بورسعيد التى تقام الجمعة 8 فبراير فى الثالثة عصرا بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يحضر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المباراة بصحبة مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية .

وتٌعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة فى القاهرة، والأولى فى تاريخ الرياضات الباراليمبية، ما يعزز ريادة مصر الدولية، خاصة أن المنتخب المصرى للكرة الطائرة حصل على الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية ٢٠١٦ ريو دى جانيرو والمصنف الثالث عالميا.

ويضم مجلس إدارة الاتحاد كلا من حسام الدين مصطفى رئيسا للاتحاد، والذى كان يشغل منصب رئيس البارالمبية ورئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة للمعاقين السابق، وعضوية كلا من جمال هليل نائبا للاتحاد، وكابتن عماد رمضان أمين للصندوق، وإيهاب حسنين، وعبد الفتاح حسن، والمهندسة عزة تركى وغريب إدريس.