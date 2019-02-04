منتخب مصر يتابع 5 لاعبين مصريين فى قطر

اليوم السابع وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، 5 لاعبين مصريين محترفين فى قطر تحت المنظار، وعلى رأسهم مصطفى محمد لاعب فريق السيلية القطرى وأحسن مدافع فى الدورى القطرى لتدعيم خط دفاع كتيبة الفراعنة.

ويتواجد تيتو المدرب المساعد للجهاز الفنى للفراعنة فى قطر حالياً لمتابعة أداء اللاعب بناءً على طلب أجيرى، وكذلك باقى اللاعبين الذين يتابعهم الجهاز. وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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