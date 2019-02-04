ناجي يعلق على أداء عواد.. ويؤكد: مستواه أثر على نتائج الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي السابق والمعار إلى صفوف الوحدة يقدم مستويات جيده رفقة فريقه السعودي لافتًا إلى أن مدربه يشيد بأدائه.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال ناجي: "توجهت إلى السعودية لمتابعة بعض اللاعبين للوقوف على مستوياتهم خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "تابعت مباراة الرائد والاتفاق والتي شارك بها الثنائي المصري حسين السيد ومحمد عطوة".

وعن مستويات عواد قال ناجي: "مدربه تحدث عنه بشكل جيد للغاية كما أثنى عليه وعلى مجهوده المضاعف خلال التدريبات".

وواصل: "ما يميز عواد أن شغف ورغبة في بذل مجهود إضافي لرفع مستوياته سواء الفنية أو البدنية".

وأتم: "مستوى فريق الوحدة ونتائجه تأثر بارتفاع مستوى عواد".

وكان عواد قد انتقل إلى صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من الإسماعيلي.

فريق الوحدة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لديه مباراة أمام النيجر في الثاني والعشرين من مارس المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقلبين.