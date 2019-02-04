اشرف صبحى وزير الرياضة كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إيه يرفض تماما مناقشة فكرة إلغاء الدوري العام تزامنا مع استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019. أكد "صبحي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "أرفض تمام فكرة إلغاء الدوري العام هذا الموسم بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية". برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "أرفض تمام فكرة إلغاء الدوري العام هذا الموسم بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية". وواصل: "هناك عقد رعاية لاتحاد الكرة المصري ولأندية الدوري وفي حالة إلغاء المسابقة سيتطلب على الاتحاد والأندية دفع شروط جزائية المتواجدة في عقود الرعاية". وكان أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن بطولة الدوري العام لن يتم إلغائها وستستمر رغم كل المعوقات.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: يرفض إلغاء الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.