تعرّف على مواعيد مباريات.. اليوم

لاتسيو الإيطالى تقام، اليوم الإثنين، مباريات في بطولات أوروبا والدوري الممتاز، وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد اللقاءات كالآتى: كالآتى: الدوري الممتاز: - لاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي 5:00 مساءً - الداخلية مع بيراميدز 7:30 مساءً الدوري الإنجليزي: وست هام يونايتد وليفربول 10:00 مساءً الدوري الإسباني: رايو فاليكانو وليجانيس 10:00 مساءً الدوري الإيطالي: فروزينوني ولاتسيو 8:00 مساءً كالياري وأتلانتا 10:00 مساءً

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