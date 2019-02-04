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السرايري حكمًا لبيراميدز والداخلية.. و"الحنفي" للاتحاد والمصري

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يوسف السرايري

 أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من .

 

 - الاتحاد × المصري:

  محمد الحنفي، ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكمًا رابعًا، وكل من محمد

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حسن وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

 - الداخلية × بيراميدز:

 طاقم تونسي، بقيادة يوسف السرايري، ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكمًا رابعًا.

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