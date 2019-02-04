بيراميدز يصطدم بالداخلية "العنيد"

يستضيف إستاد الشرطة بالعباسية، في السابعة والنصف مساء اليوم، لقاء الداخلية وبيراميدز، ضمن لقاءات الجولة 21 بالدوري الممتاز.

يدخل بيراميدز لقاء اليوم تحت قيادة أحمد حسن، المدير الفني المؤقت، قبل تولي الأرجنتيني رامون دياز المهمة الفنية عقب لقاء

الداخلية، ويسعى العميد إلى تحقيق الفوز اليوم لكسر حاجز التعادلات الذي عانى منه الفريق طوال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى الإطاحة بالتوءم حسام وإبراهيم حسن.

بينما الداخلية فتعد مهمته صعبة للغاية، في ظل رغبة علاء عبد العال تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي مثل بيراميدز، من ناحية وتعديل مساره بجدول الدوري من ناحية أخرى.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة جمعها خلال 20 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة، جمعها خلال 20 مباراة.