رياضة | ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة في الصدارة والريال يقترب من القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة في الصدارة والريال يقترب من القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني حيث يتصدر برشلونة بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي جدول ترتيب الليجا هذا الموسم.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز ضد نادي فالنسيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو، وانتهت بنتيجة هدفين لكل فريق.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1- برشلونة 50 نقطة

2- أتليتكو مدريد 44 نقطة

3- ريال مدريد 42 نقطة

4- إشبيلية 36 نقطة

5- خيتافي 32 نقطة

6- ريال بيتيس 32 نقطة

7- ألافيس 32 نقطة

8- فالنسيا 30 نقطة

9- ريال سوسيداد 30 نقطة

10- إيبار 29 نقطة

11- ليفانتي 27 نقطة

12- اتليتك بلباو 26 نقطة

13- بلد الوليد 25 نقطة

14- اسبانيول 25 نقطة

15- سيلتا فيجو 24 نقطة

16- جيرونا 24 نقطة

17- ليجانيس 23 نقطة

18- رايو فاليكانو 23 نقطة

19- فياريال 19 نقطة

20- هويسكا 15 نقطة

سولاري: 5 أخبار جيدة لريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

كشف سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن رغبة لاعبيه في مواصلة القتال من أجل تقليل فارق النقاط مع غريمه برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه ديبورتيفو آلافيس، في الجولة الـ22 من الليجا.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات المدرب الأرجنتيني عقب انتهاء المباراة: "دائما نتطلع للقتال على كل شيء حتى النهاية، وأعني هنا بالنهاية حتى نهاية جدول مبارياتنا، لقد رأينا أمام آلافيس الرغبة في تقليل عدد النقاط، وهو ما تحقق".

وأضاف سولاري: "فينيسيوس قدم مباراة رائعة والملعب صفق له، نحن سعداء بما وصل إليه حتى الآن، والجميع في غرفة خلع الملابس ينصحونه ويحبونه".

وتابع: "ريال مدريد لا يستسلم أبدا، دائما نشعر بالحاجة لتحقيق الفوز طالما هناك نقاط يمكن الفوز بها، جميع محطات الموسم مهمة، ونسير بشكل طبيعي، سنفكر من الآن في الإعداد بشكل جيد للمباراة المقبلة أمام برشلونة في الكلاسيكو".

واستطرد: "بيل سوف يصل لوتيرة اللعب المطلوبة مع مرور الوقت، اليوم الأمر كان صعبا عليه لأن آلافيس كان يدافع بصورة جيدة للغاية، لم تكن هناك مساحات في الجبهة اليمنى، لذا حاولنا الاعتماد على فينيسيوس على الجبهة اليسرى".

وأوضح سولاري: "ليس لدينا أي مشكلة في اللاعبين الجاهزين، لدينا بيل وأسينسيو وفينيسيوس وماريانو، كما يوجد راموس وناتشو، هذه ليست مشكلة ولكنه موقف".

وأكمل: "كان لدينا العديد من الأخبار الجيدة في مباراة الأحد، ماريانو عاد وسجل، وأسينسيو صنع هدفا، كما لعب إيسكو وقدم كرة جميلة في لقطة هدف ماريانو، الأخبار الجيدة دائما تكون في موضع ترحيب".

واختتم الأرجنتيني تصريحاته: "ريال مدريد مرشح للفوزدائما وذلك بكل تواضع، نحن نعمل من أجل الفوز، سوف نركز طاقتنا على المباراة المقبلة ونأخذها بشكل طبيعي، كنا نريد تقليص فارق النقاط في الليجا والآن يجب أن نواصل على نفس النهج".

وانتزع ريال مدريد فوزًا عريضًا على ضيفه آلافيس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب سنتياجو برنابيو، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، مقلصا الفارق خلف المتصدر برشلونة إلى 8 نقاط.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ديونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.