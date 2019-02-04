الجمباز ينظم دورات تدريبية لتصنيف المدربين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، دوره التدريب لمدربى الجمباز الفنى بنات ضمن برنامج الاتحاد المصري للجمباز وتصنيف المدربين لرفع وإعداد الكوادر التدريبية.

وحاضر بهذه الدوره الخبيرة الدولية دوناتيلا رئيسه اللجنه الفنية للجمباز الفنى بنات بالاتحاد الدولى والمحاضر الدولى الدكتورة نهاد زايد، وذلك بنادي سبورتينج فى الإسكندرية.

وقامت الخبيرة دونا تيلا بحضور تدريبات مراكز تدريب المنتخبات بالإسكندرية بصالة نادى سبورتينج، بحضور أعضاء مجلس الادارة دكتوره لمياء عبد الرحمن والمهندسة روان أبو شوشه ورئيس اللجنه الفنيه المهندسة هبه ذكريا وأعضاء اللجنه الفنيه ورئيس أكاديميه المدربين الدكتور محمد على.

وأشار إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز، أن مشروع تصنيف المدربين بدأ منذ أربع شهور عن طريق عمل كورسات عامة للجميع ومنها الكورسات التخصصية التابعة للتصنيف للمدربين فئة أولي وثانية وثالثة ورابعة.

وأضاف رئيس الجمباز أنه تم إختيار المجموعة الأولي في التصنيف للمشاركة فى الدورة التدريبية تحت إشراف الخبيرة الدولية دوناتيلا رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، نظرا للمحتوي العالي للدورة التدريبية.