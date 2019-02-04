شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش تطبيق تقنية حكم الفيديو بالدورى فى إجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، إنه سيتم مناقشة تطبيق تقنية حكم الفيديو بالدورى، خلال اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية فى جلسة الأربعاء المقبل.

وأضاف عبد الفتاح خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى، أن رئيس الزمالك اقترح مشاركة الأندية فى التكاليف المادية لتقنية الڤار، وهو ما سيتم مناقشته فى اجتماع الأربعاء.

وتابع رئيس الحكام حديثه مؤكدًا، إنه لا نية على الإطلاق لإلغاء مسابقة الدورى كما يردد البعض.

وقال عبد الفتاح: "لجنة المسابقات بدأت في وضع بدائل للملاعب التى سيتم إغلاقها بسبب بطولة أمم أفريقيا".

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.