ألفارو موراتا وزوجته يواجهان «الكابوس» بالورود وسيارة مرسيدس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لجأ النجم الإسباني ألفارو موراتا، المنتقل حديثا إلى صفوف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، قادما من صفوف تشلسي الإنجليزي، إلى طريقة خاصة تساعده على تجاوز “كابوس” تشيلسي.

نادي أتلتيكو مدريد الإسباني كان قد أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الإسباني الشاب ألفارو موراتا، قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الشتوية، بهدف تعزيز كتيبته الهجومية وإضفاء فعالية كبيرة عليها، من أجل الوقوف على منصة التتويج نهاية الموسم الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، يعاني من فترة صعبة مع فريقه الانجليزي السابق تشيلسي، فقد جلس كثيراً على دكة بدلاء “البلوز”، فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب إهداره لعدة فرص سانحة للتسجيل.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن موراتا بانتقاله إلى أتلتيكو مدريد، وضع حداً لكابوس تشيلسي، واستعاد سعادته مجدداً، حيث ذهب بمجرد انتهاء حصته التدريبية مع أتلتيكو مدريد إلى محل ورود، واشترى باقة ورد كبيرة لزوجته الحسناء أليس كامبيلو.

الصحيفة أضافت، إن موراتا كان يتحدث مع زوجته أثناء شراء الورود، وإن الثنائي التقيا لاحقاً وتوجها بعد ذلك إلى محل مخصص لبيع سيارات “مرسيديس”، من أجل الحصول على واحدة تساعدهما في مهمة التنقل داخل العاصمة الإسبانية مدريد.

موراتا كان قد قضى جزء كبيراً من مسيرته الكروية مع ريال مدريد، وفاز معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية في عالم الساحرة المستديرة، حتى قرر خوض تجربة كروية مع تشيلسي الإنجليزي لم تُكلل بالنجاح.