شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حطام طائرة اللاعب إيميليانو سالا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - (أ ف ب)

أعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية أمس (الأحد) أنه تم العثور على الطائرة التي كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا وطيارها في طريقهما إلى العاصمة الويلزية كارديف.

وقالت متحدثة باسم المكتب "بإمكاني التأكيد أنه تم العثور عليها" في حين تم القيام بعمليات بحث تحت الماء الأحد من أجل العثور على المحرك الأحادي الذي اختفى عن الرادارات في 21 يناير الماضي فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

ولم تحدد المتحدثة مكان وزمان العثور على الطائرة موضحة فقط أن مكتب التحقيقات سينشر بيانا صباح الإثنين.