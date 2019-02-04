شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم ناويها صدارة.. والعميد يصارع للبقاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

الزعيم في اختبار النموذجي

تختتم اليوم (الإثنين) الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 مباريات، إذ يلاقي الهلال ضيفه الفتح على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض الساعة 6.20م، ويلتقي فريق الشباب نظيره الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 6.25م، وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، يستضيف الوحدة فريق الاتحاد عند الساعة 8:15م.بطموحات الانفراد بالصدارة يستضيف الهلال المتصدر فريق الفتح الطامح للهروب من مراكز المؤخرة.

يدخل فريق الهلال، صاحب الأرض والجمهور، هذا اللقاء متصدراً للدوري برصيد 40 نقطة بعد فوزه في الجولة السابقة على الفيحاء بخماسية مقابل هدف، وفوزه في لقاء الليلة سيوسع الفارق بينه وبين وصيفه النصر إلى 6 نقاط بعد تعثر الأخير بالخسارة أمام التعاون في افتتاحية لقاءات الجولة.

أما فريق الفتح صاحب المركز الـ10 برصيد 22 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على القادسية بهدفين نظيفين، فإنه يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الخطر.

الليث أمام رائد التحدييدخل فريق الشباب هذا اللقاء محتلا المركز الـ3 برصيد 33 نقطة، بعد تعادله السلبي مع مضيفه الاتحاد في الجولة السابقة. ويسعى الليث في لقاء الليلة للفوز لتقليص الفارق النقطي بينه وبين النصر الوصيف إلى نقطة واحدة.

بينما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء وهو في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة بعد خسارته أمام الاتفاق في الجولة الماضية، ويسعى إلى تحقيق الفوز للهروب من صراع مراكز المؤخرة.

العميد في ضيافة فرسان مكة

ما زال فريق الاتحاد يصارع من أجل الهروب من المركز قبل الأخير. ورغم أنه قلص الفارق بينه وبين الفيحاء صاحب المركز الـ14 إلا أن الاتحاد يطمح للفوز في لقاء الليلة ليصل للنقطة الـ13 ومن ثم يقترب أكثر من مغادرة المركز الذي لازمه كثيرا وأصبح مهدداً بالهبوط. ورغم التغييرات التي حدثت بالفريق إلا أنه ما زال يحتاج للانسجام أكثر، لاسيما في الخطوط الأمامية.

أما فريق الوحدة، فإنه يدخل هذا اللقاء وهو في المركز الـ6 برصيد 28 نقطة بعد تعادله مع الحزم في الجولة الماضية. ويسعى فرسان مكة للعودة لمراكز المقدمة واستغلال ظروف الاتحاد، لاسيما أن اللقاء على ملعبه وبين جماهيره.