شكرا لقرائتكم خبر عن الشمري لـ«الخليج 365»: مشاركتي في بطولة الملك للتحمل تتويج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (العلا)

اعتبر أصغر فارس مشارك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل نواف بن عويد الشمري مشاركته في هذا السباق الدولي مع فرسان عالميين من مختلف دول العالم، بما فيها الدول العربية والخليجية، فخرا واعتزاز له، وستضيف له الكثير.

وقال الشبل الفارس نواف الشمري من محافظة الخرج: إنني فخور جدا بهذه المشاركة وتمثيل بلادي وأنا في عمر لا يتجاوز الـ15 عاما.

وأضاف: كنت أتمنى أن أحقق المركز الأول، لكن السعادة في المشاركة، والتشجيع الذي قابلته من الجميع، خصوصا من والدي ووالدتي وأسرتي الكريمة، وحلمهم أن أصل إلى العالمية وتمثيل بلادنا الغالية، مضيفا: أعجبتني كثيرا محافظة العلا وما شاهدناه من فعاليات مصاحبة على هامش شتاء طنطورة، ونشكر جميع القائمين على هذا الكرنفال الشعبي والاجتماعي والثقافي والفني والرياضي، كما أننا فخورون بهذا الكنز والإرث التاريخي والمعالم العملاقة التي تتميز بها محافظ العلا، من جبال شاهقة ووديان، فهي حقا مسرح مفتوح يضم جميع المعالم التاريخية والتراثية.

يذكر أن الفارس نواف الشمري بدأ تعلم ركوب الخيل في نادي الفروسية بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج منذ أن كان عمره 8 سنوات.

وعندما أصبح في عمر الـ13 التحق بسباقات القدرة والتحمل مع المدرب محمد دبي الحربي، وخلال عامين حصل على جميع المؤهلات (4 مرات مسافة 40 كلم، و3 مرات 80 كلم محلي، وواحد 80 كلم نجمة دولية).

وفي هذا العام، حصل على المركز الـ5 على المملكة في سباق القدرة والتحمل للخيل العربية على جوادي (أبوماجد الخالدية) مسافة 60 كلم في قرية البدائع الدولية.