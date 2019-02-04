شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاش» يؤجل صفقة «روجيرو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

كثفت الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر مساعيها خلال الساعات الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بلاعب أجنبي في خانة الوسط، قبل انتهاء الفترة الشتوية الحالية، وأكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» دخول إدارة الاتحاد في مفاوضات جادة مع نظيرتها في الفيصلي برئاسة فهد المدلج، بهدف التوقيع مع اللاعب البرازيلي روجيرو كوتينيو (31 عاماً) مقابل 3 ملايين دولار إجمالي قيمة الصفقة، والاتفاق مع اللاعب على راتب سنوي مليون دولار.

وأوضح المصدر أن الصفقة في طريقها للإعلان، شريطة تحويل الإدارة الاتحادية قيمة الصفقة كاملة «كاش» لخزينة عنابي سدير، في الوقت الذي تبذل إدارة ناظر محاولاتها لتجزئة المبلغ على دفعتين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الإدارة الاتحادية فتحت خط المفاوضات أخيراً، قبل ساعات قليلة من إعلان الفيصلي تجديد عقد البرازيلي روجيرو لموسمين قادمين، بهدف إضافة عائد مائدي أكبر لخزينة النادي.

وتلاقي الإدارة الاتحادية منافسة قوية من أندية محلية أبدت اهتماما بالنجم البرازيلي، إلا أن العرض الاتحادي يعتبر الأكثر جدية من بين العروض المقدمة، إضافة للعائد المادي لصالح الفيصلي وهو ما رجح كفة حسم الصفقة لصالح عميد الأندية في الساعات القليلة التي تسبق إغلاق الفترة الشتوية.

ولعب روجيرو في صفوف الشباب موسم 2014، قبل أن يعود إلى الكويت الكويتي، ومنه للوصل الإماراتي بنظام الإعارة، وخاض تجربة احترافية مع بوريرام يونايتد التايلاندي، قبل أن يحط رحاله مجدداً في الدوري السعودي عبر بوابة الفيصلي موسم 2017.