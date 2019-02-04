صراع القاع «يشتعل»

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) قلب فريق الحزم تأخره أمام الفيصلي إلى فوز بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس (الأحد) على ملعب مدينة المجمعة قلب فريق الحزم تأخره أمام الفيصلي إلى فوز بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس (الأحد) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، إذ انتهى اللقاء بفوز الحزم بهدفين لهدف. وبذلك يصل الحزم للنقطة 19 محتلاً المركز الـ12، فيما تجمد الفيصلي عند النقطة 24 وفي المركز الثامن. وعلى استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حقق أحد فوزه الثاني في الدوري، على حساب الاتفاق بهدفين مقابل هدف، وبذلك يصل فريق أحد للنقطة التاسعة، وما زال في مركزه الأخير، فيما بقي الاتفاق على نقاطه الـ26 محتلاً بها المركز السابع.



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