شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "جمهور الأهلى وراك يا خطيب" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج بعنوان :"جمهور الأهلى وراك يا خطيب"، قائمة الأكثر تداولاً بموقع تويتر، حيث قدمت الجماهير الدعم والمساندة للنادى ورئيسه. حسام أحد مشجعى النادى الأهلى علق قائلاً: "بيبو أسطورة رياضية وإدارية وأخلاقيه لن تتكرر".

حسام أما محمود فعلق قائلاً: "علي جمهور الأهلى أن يشعر بالفخر بوجود رئيس يشهد له بدماسة الخلق والاحترام". أما خالد مصطفى فقد علق بقوله: "محتاجين نعمل هاشتاج لطلب بناء الاستاد عن طريق الاكتتاب فى البورصة لإدارة النادى الأهلى ياريت يتفعل".

خالد مصطفى

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