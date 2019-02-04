الإسماعيلي يعود للتدريبات استعدادا للمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الإسماعيلي بقيادة البلجيكي سيدومير لاستئناف تدريباته اليوم الإثنين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة المقاصة. يستعد الفريق لملاقاة مصر المقاصة الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب لحساب الأسبوع الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى. من المقرر أن ينتظم الثنائي محمد مجدى قلب الدفاع وعلاء عبدالعظيم الظهير الأيسر في مران الفريق اليوم بعد غيابهم عن المران الأخير بسبب شعورهما بالإجهاد.

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