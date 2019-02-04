تميم يهين قائد منتخب بلاده لكرة القدم.. فيديو

شريف سيد
تسبب ما قام به أمير قطر تميم بن حمد، من تصرف مهين لقائد المنتخب القطري لكرة القدم، في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي ضده، وذلك عقب تعامله مع قائد منتخب بلاده بكل تعالى.
ظهر تميم، خلال استقباله منتخب قطر لكرة القدم، بمطار حمد الدولي بالدوحة، عقب وصولهم قادمين من الامارات حاملين كأس الأمم الاسيوية للمرة الأولى في تاريخ قطر، حيث قام تميم بشد الكأس من قائد المنتخب حسن الهيدوس، وابعاده إلى الوراء حتى يمنح الكأس إلى شقيقه جاسم بن حمد.
وكشفت ملامح وجه الهيدوس عن غضبه وصدمته الكبيرة من رد فعل تميم ضد قائد المنتخب.
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