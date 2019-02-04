عصام عبد الفتاح يحذر من كارثة جديدة بالكرة المصرية

سامية شكري
حذر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من وقوع كارثة جديدة بالكرة المصرية مثل مذبحة الدفاع الجوي وبورسعيد.
وقال عبد الفتاح خلال حواره لبرنامج «كورة كل يوم» تقديم الإعلامي كريم شحاتة عبر «شاشة الأولى»: «تصريحات المسئولين نارية ولا بد أن يتحلى الجميع بالهدوء منها لعدم إثارة الفتنة بين الجماهير».
وأضاف: «البعض يظن أن التحكيم الحلقة الأضعف بالمنظومة الرياضية ولكن الوقت الحالي لجنة الحكام تدافع عن التحكيم بقوة»، مشيرًا إلى أن جميع من تجاوز تجاه التحكيم يتم إرساله للجان الاتحاد من بينهم المسابقات والانضباط والقيم...
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