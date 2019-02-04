تقرير | لماذا أخفق باريس في تعويض نيمار بالميركاتو الشتوي؟

فشلت إدارة باريس سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم جديد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي الذي أغلق يوم الخميس الماضي، يستطيع تعويض غياب نجم الفريق “نيمار جونيور” لمدة 10 أسابيع.

نيمار أصيب بإلتواء من الدرجة الثانية في الكاحل خلال إحدى مباريات كأس فرنسا منتصف الشهر الماضي، سيعيقه عن التواجد أمام مانشستر يونايتد في ذهاب وإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبدى المدير الفني لباريس “توماس توخيل” رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد ولو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، يستطيع ملء الفراغ الذي خلفه نيمار.

أنيرو هنريكي

المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أنيرو هنريكي (صور: Google.com)

يواجه باريس مشكلة حقيقية في إبرام الصفقات بل وفي تجديد عقود نجومه كما حدث مع آدريان رابيو، وأشارت صحيفة “آس” المدريدية إلى أن أصابع الاتهام تشير في هذا الصدد إلى المدير الرياضي “انتيرو هنريكي”.

وبدأت الاتهامات تطارد هنريكي بعد اخفاقه في ضم اللاعب الهولندي الصاعد “فرينكي دي يونج” الذي انتقل في المقابل إلى صفوف برشلونة الإسباني بأكثر من 75 مليون يورو وراتب سنوي 16 مليونًا.

وطالب توخيل إدارة العملاق الباريسي بضرورة التعاقد مع لاعبيّن اثنين في مركز وسط الملعب وفي المهاجم الثاني لمواجهة النقص الذي يعانيه فريقه في المركزين، بسبب الإطاحة بآدريان رابيو من لائحة الفريق كعقوبة له على رفض التجديد قبل انتهاء عقده في الميركاتو الصيفي المقبل، وبسبب إصابة نيمار لمدة 10 أسابيع، لكن إدارة النادي لم تفلح في تنفيذ هذا المطلب خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.

باريديس In أكوستا No

لياندرو باريديس لاعب الأرجنتين وروما وزينيت سان بطرسبيرج وباريس سان جيرمان. (صور: AFP)

اكتفى باريس سان جيرمان في هذا الشتاء بضم لاعب وحيد في مركز منتصف الملعب، كان الأرجنتيني لياندرو باريديس نظير 45 مليون يورو من زينيت سان بطرسبيرج الروسي.

باريديس صاحب الـ 24 عامًا، كانت له تجربة مميزة مع روما قبل سنوات قليلة، وتطور مستواه أكثر في الدوري الروسي، ما دفع باريس لإنفاق هذا المبلغ لجلبه، هذا بالإضافة إلى ستة ملايين و750 ألف يورو أخرى دفعها النادي الفرنسي للوسطاء لكي يتمكن من اتمام الصفقة، حسبما أكدت صحيفة الآس المدريدية والمقربة من رئيس باريس القطري “ناصر الخليفي”.

وشهدت الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الشتوية حراكًا محمومًا داخل باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب يمكنه تعويض غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولكن النادي لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، بعد أن بأت مفاوضاته مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي بخصوص ضم اللاعب الأرجنتيني “لوسيانو أكوستا” بالفشل.