عاجل | العثور على طائرة إيمليانو سالا

أكدت قناة سكاي سبورتس عثور فريق البحث الخاص عن الطائرة التي اختفت في بحر المانش يوم 22 يناير الماضي، وكان على متنها مهاجم نادي كارديف سيتي الجديد “إيمليانو سالا” قادمًا من نانت.

وقامت عائلة اللاعب باستئناف عملية البحث التي أوقفتها السلطات البريطانية والفرنسية بعد 4 أيام فقط من اختفاء الطائرة فوق بحر المانش.

واستعانت العائلة بتبرعات نجوم كرة القدم أمثال مبابي وميسي وجوندوجان ونيمار لاستئناف البحث مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت قناة سكاي سبورتس مساء اليوم الأحد “عثر قارب البحث على حطام الطائرة في قاع بحر المانش هذا الصباح”.

وأضافت “تم اخبار عائلة سالا بعثور فريق البحث عن الطائرة التي اختفت من على الرادارات القريبة من جزر القنال يوم 22 يناير الماضي، لكن لم يتم العثور بعد على جثمان الطيار ديفيد إبوتسون واللاعب الأرجنتيني”.

وقال مراسل قناة سكاي نيوز (توم بارمينتير) الموجود في جزيرة جيرنزي في جزر القنال “العثور على حطام الطائرة حدث في وقت مبكر من صباح اليوم، في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، وهي المراحل المبكرة جدًا في البحث التي كانت جارية عند أول ضوء هذا الصبح مع معدات سونار كانت على متن قارب البحث”.

وأضاف “نفذوا المزيد من عمليات البحث فوق تلك المنطقة لتحديدها وإلقاء نظرة عن كثب عليها، ومروا بمراحل مختلفة خلال اليوم، وأكد لي ديفيد ميرنز (قائد البحث) أنهم قد حددوا حطام الطائرة وتأكدوا من أنها هي التي كانت تحمل لاعب كرة القدم الأرجنتيني”.

وتم تحديد موقع الطائرة بعد أربعة أيام من العثور على وسائد مقعدين من مقاعد الطائرة المنكوبة.

وكان إيمليانو سالا انضم لصفوف كارديف سيتي نظير 15 مليون جنيه إسترليني من نادي نانت، كأغلى صفقة في تاريخ النادي الويلزي، غير أن القدر لم يُمهله فرصة اللعب مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال النصف الثاني من الموسم.بكاء شقيقة إيمليانو سالا (صور: Getty)