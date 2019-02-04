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عقب الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد في الدوري الأسباني على منافسه ديبورتيفو الافيس بثلاثة اهداف مقابل لاشىء أتجهت أنظار مسئوليه على الفور الى المواجهة المقبلة مساء الاربعاء امام برشلونة في ذهاب الدورنصف النهائي لكأس ملك أسبانيا .
وفي تصريحاته حول الكلاسيكو المرتقب مع ريال مدريد قال إيميليو بوتراجينيو نائب رئيس ريال مدريد : نريد ان نفوز
واضاف إيميليو بوتراجينيو : لدينا كريم بنزيمة وهو في حالة رائعة ولابد أن نستغل فينيسيوس وقدراته الكبيرة على تهديد مرمى المنافسين .
كانت هذه تفاصيل خبر بوتراجينيو : ريال مدريد عازم على الفوز على برشلونة في الكامب نو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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