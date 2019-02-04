بوتراجينيو : ريال مدريد عازم على الفوز على برشلونة في الكامب نو

إيميلو بوتراجينيو

بوابة الوفد - سامح سعيد

عقب الفوز الكبير الذي حققه ريال مدريد في الدوري الأسباني على منافسه ديبورتيفو الافيس بثلاثة اهداف مقابل لاشىء أتجهت أنظار مسئوليه على الفور الى المواجهة المقبلة مساء الاربعاء امام برشلونة في ذهاب الدور

نصف النهائي لكأس ملك أسبانيا .

وفي تصريحاته حول الكلاسيكو المرتقب مع ريال مدريد قال إيميليو بوتراجينيو نائب رئيس ريال مدريد : نريد ان نفوز

على برشلونة في ملعبه نحن ريال مدريد قادرون على الفوز على اي فريق لكن الفوز على برشلونة سيكون له وقع أخر .

واضاف إيميليو بوتراجينيو : لدينا كريم بنزيمة وهو في حالة رائعة ولابد أن نستغل فينيسيوس وقدراته الكبيرة على تهديد مرمى المنافسين .