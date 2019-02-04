مالك نيوكاسل يونايتد يأمل في توقيع تعاقد جديد مع الإسباني رافائيل بينيتز

مايك أشلي

بوابة الوفد - سامح سعيد

أكدت صحيفة الدايلي ميل البريطانية ان مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يأمل خلال الايام القادمة في توقيع تعاقد جديد لمدة ثلاث مواسم مع المدير الفني الأسباني رافائيل بينيتز بعد النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في المباريات الأخيرة .

وقالت صحيفة الدايلي ميل في تقرير لها : تعاقد مايك أشلي مع ميجويل الميرون من نادي اتالانتا مقابل 20.5 مليون جنية استرليني و وانطونيو باريشيا على سبيل الاعارة من نادي موناكو الفرنسي لاقناع بينيتز بأن الادارة عازمة على

تحسين مستوى الفريق و التقدم في جدول البطولة الإنجليزية لاقناعه بالاستمرار مع النادي .

واضافت الصحيفة أن بينيتز يبدو ليس مستعدا للأستمرار مع نيوكاسل في ظل الظروف الحالية للفريق ويرغب في العودة مجددا لاجواء المنافسة على البطولات وعلى مايك أشلي ان يجري المزيد من الصفقات في الانتقالات الصيفية لاقناعه بالأستمرار .