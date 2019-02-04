شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقع حطام طائرة اللاعب إيميليانو سالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن محققون من تحديد موقع حطام طائرة خفيفة اختفت فوق القنال الإنجليزي وعلى متنها إيميليانو سالا اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والطيار ديفيد إيبوتسون، كما ذكرت شبكة «سكاي» الإخبارية. كان المهاجم الأرجنتيني المنشأ، 28 عاما، في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طياره الخاص لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديفسيتي، عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

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