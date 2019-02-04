شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يتلقى أول هزيمة في الدوري الفرنسي أمام ليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض فريق باريس سان جيرمان لأول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم بالخسارة أمام مضيفه أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب بارك أولمبيك ليون ضمن منافسات الجولة 23 من البطولة.

تقدم آنخيل دي ماريا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة السابعة، ورد أولمبيك ليون بثنائية لموسى ديمبلي ونبيل فقير بالدقيقتين 33 و49.

ولم تؤثر الخسارة على صدارة باريس سان جيرمان لجدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما رفع ليون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني.