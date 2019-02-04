شكرا لقرائتكم لاسارتى يحتوى غضب ثلاثى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتوى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي حالة الغضب العارمة التى إنتابت ثلاثى الأهلى أحمد الشيخ وصالح جمعة وعمرو جمال، بعد تجاهل قيدهم بالقائمة الافريقية، التي تم إغلاقها بقيد 30 لاعب أخرهم الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، الذين تم قيدهما قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

شهدت الفترة الماضية أزمة في الفريق بسبب إستبعاد الثلاثي جمعه و الشيخ و جمال من القيد الافريقي رغم حصولهم على وعد من أعضاء الجهاز الفني بقيدهم افريقياً قبل غلق باب القيد، ،إلا أن الثلاثي فوجئ بقيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة وهو ما أثار أندهاشهم، خاصة وأن قيد رامي ربيعة تحديداً كان بمثابة المفاجأة للجميع، نظراً لغيابه عن التدريبات والمباريات منذ أكثر من عاماً كاملاً.

وتسبب هذا الموقف في أزمة كبرى أثارها الثلاثي الشيخ وجمال وصالح قبل أن يتدخل الجهاز الفني ويتحدث أكثر من عضو بالجهاز مع اللاعبين الثلاثة وأكد لهم أن ظروف الإصابات التى ضربت الفريق في خط الدفاع هي السبب في قيد ربيعة وأن الجهاز الفني سيعتمد عليهم في مباريات الفريق المحلية وينتظر الثلاثي تحسن وضعهم مع الفريق بشأن المشاركة المحلية ففي حالة إستمرار التجاهل سيبدأ اللاعبين التفكير بجدية في الرحيل.