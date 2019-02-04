مؤتمر صحفي لـ «عالمية الإعاقة الحركية» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر «الشارقة 2019» عن عقدها مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة للكشف عن التفاصيل الخاصة باستضافة الحدث الرياضي الأبرز على مستوى المنطقة، الذي تنظمه الإمارة خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير/‏شباط الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتواصل اللجان التنفيذية استعداداتها للبطولة، وقامت اللجنة اللوجستية بتجربة حية لتأمين حركة المواصلات بين أماكن استضافة المنافسات وأماكن إقامة الوفود، ضم وفد اللجنة كلاً من حيدر طالب أربيع، المدير التنفيذي للجنة اللوجستية، والدكتور حمود خلف سالم، المدير التنفيذي لنادي الذيد، والمساعد أول أحمد عبدالله إسحاق البلوشي، من إدارة المرور والدوريات، ومحمد البريمي، رئيس لجنة المواصلات، وأبو بكر علي صالح، مسؤول لجنة المتطوعين.

وتقام 7 منافسات في البطولة وهي ألعاب القوى والقوس والسهم والمبارزة وتقام في نادي الثقة للمعاقين، ومنافسات الرماية وتقام في نادي الذيد، أما منافسات السباحة وكرة الريشة وتنس الطاولة فتستضيفها ملاعب الجامعة الأمريكية بالشارقة.