كأس آسيا 2019 الأكثر تفاعلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 رقماً قياسياً بوصولها لأكبر عدد من الجماهير على الإطلاق، حيث تفاعل أكثر من 710 ملايين شخص مع البطولة من خلال منصاتها الرقمية، وتخطت الرقم القياسي للنسخة السابقة في أستراليا عام 2015، وضاعفت تقريباً عدد المشاهدين على التلفزيون الذي بلغ 434 مليون مشاهد في تلك البطولة.

ويمكن ملاحظة التأثير المذهل للبطولة الأكبر على الإطلاق على جميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث حققت صفحة البطولة على موقع «فيسبوك» أكثر من 145 مليون انطباع بزيادة مذهلة بأكثر من عشرة أضـــعاف من أصل 11 مليوناً تم الوصول إليها قبل أربع سنوات.

وعلاوة على ذلك، أوصلت الجماهير أصواتها على «تويتر»، حيث تضاعفت الانطباعات حول البطولة لتصل إلى 52.5 مليون مرة مقارنة بثلاثة ملايين في النسخة الأخيرة، إلا أن التفاعل الأكبر كان على الحساب الرسمي الخاص بالبطولة على موقع «إنستجرام»، الذي حقق نجاحًا مذهلاً لما يقرب من 120 مليونًا مقارنةً بمليون تفاعل في نسخة أستراليا، فيما استقطبت القصص على «إنستجرام» 50.6 مليون تفاعل.

وحققت البطولة التي امتدت على مدار 28 يومًا نجاحًا كبيرًا على موقع «يوتيوب»، حيث تمكن المشاهدون من الوصول إلى 40 مليون دقيقة من المشاهدات، كما حققت البطولة رواجاً كبيراً في الصين حيث تواصل الجمهور مع منصة «ويبو» بأكثر من 31 مليون مرة.