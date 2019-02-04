سالا.. أرجنتيني استأجر طائرة موته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

فشل نادي كارديف سيتي الويلزي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي في إتمام بعض الصفقات قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الخميس الماضي، بسبب اختفاء الطائرة التي تقل اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا فوق بحر المانش.

وكشف مدرب الفريق الإنجليزي نيل وارنوك، أن اللاعبين رفضوا فكرة الانضمام إلى النادي بسبب تأثرهم بحادث اختفاء سالا، بعد توقيع عقد انضمامه لكارديف قادما من نانت الفرنسي.

سلطت الصحافة البريطانية الضوء على قضية اللاعب الأرجنتيني المفقود وكتبت: قبل فترة أعياد رأس السنة لا يتوقف رنين الهاتف حول صفقات محتملة لإنقاذ الفرق منتصف الموسم، بعث ويلي ماكاي (59 عاما) أحد السماسرة رسالة نصية تضم أسماء لاعبين من الدوري الفرنسي هم: ايميليانو سالا مهاجم نانت والكاميروني أدريان تاميزي لاعب وسط نيس والإيفواري ماكسويل كورنيه مهاجم ليون. مصدر في نادي كارديف قال: «سالا عرض على جميع الأندية عن طريق نفس الكشافة بناء على مباريات تعود إلى 2017، كانت جيدة لكنها ليست بمستوى طموحاتنا»، لكن كارديف رغم ذلك وجد نفسه مربوطاً باللاعب في التقارير الصحفية والخطأ يعود لماكاي الذي بعث بيانات اللاعب الشخصية عبر الإيميل رغم عدم اهتمام كارديف بالصفقة.

ويتابع التقرير: «السمسار ماكاي اعترف في حوار أخير مع صحيفة ليكيب بأنه قدم معلومات مضللة للاعب حول اهتمام وست هام وايفرتون بخدماته ليرفع من حظوظه في كارديف ويضيف: «تحدثت لجميع الأندية من ضمنها مانشستر، تشيلسي، ليفربول وظننت أنه يمكن أن ينتهي الحال به في إحداها، قلت للاعب وهذا ليس صحيحا إنني وفريقي أنجزنا صفقة انتقال دروجبا لتشيلسي».

القليل من الكشافة يتمهلون قبل ابداء الثقة في السماسرة ومنهم هاري ريدناب الذي قال عن ماكاي مرة: «انه مثل كلب بيده عظمة»، بعض الأندية لا تتحمل ماكاي لكن معظمها لا تستطيع العيش من دونه إما لأنها غير قادرة على وضع نظام مناسب للحصول على الموهوبين بشكل ذكي أو لأنها ببساطة تحتاج لشبكة اتصالاته المتشعبة كي لا تكون عرضة للوقع في فخ، وما زالت مصادر في فرنسا تشعر بالإعجاب لإنجازه صفقة إعارة جوي بارتون لمرسيليا في 2012 ليهربه من عقوبة إيقاف 12 مباراة في فريقه كوينز بارك رينجرز حيث كان يتقاضى 70 ألف استرليني اسبوعيا، لكن هناك الكثير من المستفيدين في صفقة سالا، أول المستفيدين مالك نانت فالديمار كيتا المتلهف لبيع لاعبه الذي تبقى من عقده 18 شهرا لذا اتصل كيتا بشركة ماكاي للبحث عن مشتر مقابل 10 بالمئة من الصفقة، وكيل اللاعب ميسا نيداي أيضا أراد حصة من بيع سالا، وكيل آخر اسمه بابي درامي أعلن في انستجرام أنه نجح مع مارك (ابن ماكاي) في إنجاز صفقة سالا وابن ماكاي مسجل كوكيل أعمال في يويفا لأن والده لم يرغب في الخضوع للامتحان الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. باكاري سانوجو وكيل أعمال موسى سيسوكو لاعب توتنهام وآخرين هو صديق مقرب لكيتا وأخذ أيضا عمولة من الصفقة لأسباب لا تزال غير معروفة.

الأدهى من كل هذا، لم يكن سالا يعرف حجم المستفيدين من صفقته، ناهيك عن اعتياده على العيش في مدينة كاركوفو شمال شرق نانت ويعتبرها بيته الثاني، كان يصطحب كلبه نالا عبر الحقول وبالقرب من نهر ايردر ويشتري اللحم مرتين في الأسبوع من قصاب الحي واصبح الحلاق جون فيليب روسيل صديقا له بحكم تردده عليه، بيد أن القرار الأخير ليس بيد سالا في البقاء، عندما التحق سالا بنانت قادما من أكاديمية بوردو في يوليو/‏ تموز 2015 كان خجولا ولا يعرف اللغة الفرنسية جيدا لكنه تعلم اللغة لدرجة أنه اصبح الموسم الماضي المتحدث الرسمي عن اللاعبين برفقة المدرب في المؤتمرات الصحفية قبل المباريات، لم يكن سالا يحب المقابلات الشخصية لأنه كان يعتقد أن ليس لديه الكثير ليقوله.

مشجعو نانت كانوا يعشقون سالا لأنه يسجل الأهداف خصوصاً الرأسية منها، صحيح أنه لن يكون نجما في ليفربول أو سيتي كما وعد ماكاي لكنه كان نجم نانت وأنشدوا له: «ايميليانو سالا، الأرجنتيني الذي لا يستسلم». سالا كان يحلم باللعب في فريق ينافس في أوروبا وفي الصيف الماضي لاحت له فرصة الانضمام لغلطة سراي التركي لكن الرئيس كيتا رفض طلب غلطة سراي استعارته ثم شراءه لاحقا. شعر سالا بخيبة أمل فيما علق كيتا: «نريد بقاءه، للأسف هناك ممن حول اللاعب لا ينصحونه بشكل جيد. لا نريد أن نجرحه بل نريد أن نثمنه». وضع سالا خيبة الأمل وراء ظهره وسجل 12 هدفا في 15 مباراة بحلول ال21 من نوفمبر/‏ تشرين الثاني وهو رقم يعادل مبابي لاعب سان جيرمان.

عندما عاد سالا ليودع أصدقاءه في كاركوفو لم يبد مرتاحا لترك فرنسا التي جاءها بسن ال 15 وقال لهم: «كرة القدم بزنس»، بعد 10 أيام تحول سالا للاعب في كارديف ليرتفع أجره من 44 ألف استرليني شهريا في نانت إلى 50 ألف استرليني اسبوعيا في كارديف، سالا أراد توديع أصدقائه في كاركوفو بشكل جيد ومع تبقي أقل من 48 ساعة احتاج طائرة خاصة تذهب به لنانت ثم تعيده للعاصمة الويلزية. وعد ماكاي في الإيميل الذي بعثه لسالا ب «تدبير النادي طائرة خاصة في خدمته الليلة أو غدا لجلبه هو ومن يرغب معه» وعندما وقع سالا العقد مع كارديف عرض عليه النادي رحلة تجارية ذهابا وإيابا لنانت لكنه رأى أن السفر برحلة تجارية لن يترك له وقتا كبيرا لوداع المكان الذي يعتبره بيته، في الثامنة إلا ربع مساء الجمعة 18 يناير كان سالا في غرفة الفندق حائرا حول طريقة رجوعه لنانت، بعث رسائل لماكاي وأولاده ولمهاجم احتياط اسمه جاك (انتقل من كارديف لشسترفيلد للهواة هذا الأسبوع) وقال له جاك: «ويلي سيدبر كل شيء». اتصل بماكاي وسأله كم ستكلفني الطائرة الخاصة فأجابه: «لا شيء إن كنت ستسجل الأهداف» فضحك سالا وقال: «سأفعل بسرور».