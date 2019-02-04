ثنائية لخيول حمدان بن راشد في السباق الثامن لـ «ميدان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المتميزة حيث انطلق أمس الأول السباق الثامن ضمن سباقات الموسم 2017-2018، وهو خارج كرنفال كأس دبي العالمي، وتألف من 7 أشواط شاركت بها 96 خيلاً جميعها من الخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ مجموع جوائزه مليوناً و265 ألف درهم برعاية شركة مبادلة للاستثمار.

جرت الأشواط الأول والثاني والرابع والسادس على المسار الرملي فيما جرت بقية الأشواط على الأرضية العشبية، وشهد السباق تفوقاً لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث حققت ثنائية في الشوطين الثاني والخامس عبر كل من «ثاقب» و«مزدوج».

كما شهد السباق تفوقاً للمدرب ساتيش سيمار حيث حقق ثلاث بطولات، بعدما فازت ثلاثة من الخيول التي يتولى الإشراف عليها بالمركز الأول وهي «بيتشكومبر باي» و«مزيد» و«ريفلسكوب» وكان ذلك في الأشواط الرابع والسادس والسابع.

وفي الشوط الخامس الذي يعد الشوط الرئيسي، توج «مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً للشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 205 آلاف درهم وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر «تكافؤ عشبي».

وجاء فوز «مزدوج» بعدما قاده الفارس جيم كرول ليقطع مسافة الشوط في 1:50:57 دقيقة وبفارق 1 طول، علماً بأن المدرب دووج واتسون يتولى الإشراف عليه.

وجاء في المركز الثاني «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف علي الرايحي وقيادة دين أونيل.

خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حققت فوزاً آخر، وكان ذلك في الشوط الثاني، حيث كان الفوز من نصيب «ثاقب» بسباق تكافؤ خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر، وشارك به 14 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم.

وقطع «ثاقب» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي، مسافة الشوط في زمن قدره 2:09:02 دقيقة وبفارق بلغ 1 طول.

وجاء في المركز الثاني «سي إسكيمر» لأبوظبي ريسينج، هلال العلوي وقيادة وليام لي.

وكان الجواد «سولار شاور» للمالك صالح عمر بن حيدر، قد حقق أول انتصار في تاريخه، بفوزه بكأس الشوط الافتتاحي الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «سباق المبتدئة» بعدما قطع بقيادة الفارس وليام لي بإشراف المدرب هلال العلوي مسافة الشوط في زمن قدره 1:25:59 دقيقة وبفارق كبير بلغ 12.5 طول.

وشارك في الشوط الأول الذي بلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، 14 خيلاً لم يسبق لأي منها تحقيق الفوز.

وجاء في المركز الثاني «مان هنتر» لمروان عبدالرحمن ومحمد شريف، بإشراف مجيب رحمان وقيادة كريستوفر هايس.

وانتزع «مزيد» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، الفوز بالشوط السادس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «تكافؤ» ومجموع جوائزه 185 ألف درهم.

وقطع «مزيد» بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف ساتيس سيمار مسافة الشوط 1:40:11 دقيقة وبفارق 1 طول.

وجاء في المركز الثاني «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف علي راشد الرايحي وقيادة فرناندو جارا.

وتفوق الجواد«بلا شك» لفوزي ناس وانتزع الفوز في الشوط الثالث الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر «تكافؤ» ومجموع جوائزه 165 ألف درهم.

وقطع «بلا شك» بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس مسافة الشوط في 1:52:74 دقيقة وبفارق رقبة.

وجاء في المركز الثاني «شانتي ستار» لنقابة بورسلي للسباقات بإشراف راشد بورسلي وقيادة بيرانتونيو كونفرتينو.

وتمكن «بيتشكومبر باي» لأيه سي إلنجتون، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، من الفوز بكأس الشوط الرابع الذي بلغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «تكافؤ» بعدما قاده الفارس ريتشارد مولن لقطع مسافة الشوط في 1:13:74 دقيقة وبفارق 3.25 طول.

وجاء في المركز الثاني «باور لينك» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف سانديب جاداف وقيادة رويستون فرنش.

وانتزع «ريفلسكوب» لإسطبل هوت سكوت للسباقات، الفوز بالشوط السابع الختامي الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «تكافؤ» ومجموع جوائزه 205 آلاف درهم.

وقطع «ريفلسكوب» بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسافة الشوط 1:09:90 دقيقة وبفارق 2.75 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «لجينداري لانش» لإسطبلات العفو للسباقات، بإشراف فوزي ناس وقيادة الفارس أدري دي فريز.